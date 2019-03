Omicidio ad Isola, c’è un sospettato: è il nipote minorenne di Caterisano

A nemmeno 24 ore di distanza ci sarebbe una svolta nelle indagini per l’omicidio di Giuseppe Caterisano, l’imprenditore di Isola Capo Rizzuto, freddato ieri a colpi di pistola all’esterno della sua abitazione di località Capo Bianco (LEGGI).

I carabinieri hanno portato in caserma il nipote della vittima, figlio del fratello, ed ancora minorenne, ha appena 16 anni. Al momento è ascoltato dagli uomini dell’Arma che attendono le determinazioni della Procura dei Minori per decidere se procedere al fermo del ragazzo per l'ipotesi di omicidio.

Da quanto appreso da fonti investigative il movente sarebbe da ricondurre a dei dissidi familiari, probabilmente delle questioni su dei terreni.

Il ragazzo avrebbe comunque già confessato il delitto portando gli inquirenti a ritrovare anche l’arma utilizzata per uccidere lo zio, ieri pomeriggio, proprio davanti casa.