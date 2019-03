Crotone: denunce, segnalazioni e arresti nella settimana appena passata

Nel pomeriggio di venerdì 1 marzo, il personale della Squadra Volanti di Crotone ha segnalato al Prefetto, un 20enne, M.M., come assuntore di stupefacenti perché trovato con modeste quantità di marijuana, che è stata debitamente sequestrata.

Il 3 marzo finisce male anche per un cittadino marocchino di 43 anni, E.A.M., deferito per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.

Solo due giorni prima la Divisione Polizia Anticrimine ha notificato invece un provvedimento di Daspo per un anno nei confronti di un crotonese di 52 anni. I fatti risalgono all’incontro di calcio “Crotone-Spezia”, del 27 dicembre scorso, valevole per il campionato di “Serie Bkt”: l’uomo è accusato di aver lanciato del materiale fumogeno.

Sempre la Volante ha segnalato poi, il 5 marzo e in Prefettura, un 31 enne crotonese con precedenti di Polizia, residente ad Isola di Capo Rizzuto, ritrovato con 1 grammo di marijuana. Nella circostanza, si è anche proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento per il Foglio di Via Obbligatorio dal comune pitagorico.

D.T.D., cittadino rumeno di 31 anni è stato invece deferito il 7 marzo: perquisito p stato trovato con due coltelli quindi denunciato per possesso ingiustificato di armi da taglio.

Dal bilancio complessino della settimana risultano arrestate due persone, deferite all’Autorità Giudiziaria altrettante, controllate 10 ed identificate altre 874 persone, di cui 20 extracomunitarie; sotto la lente anche 432 veicoli.

Quanto alla viabilità, sono state elevate 21 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuate 7 perquisizioni e accompagnate 5 persone in Ufficio per l’identificazione.