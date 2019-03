Rossano, anche a scuola si festeggia il carnevale per la gioia dei bambini

Anche alla Scuola dell'Infanzia di Donnanna di Rossano, la quale fa parte dell'Istituto Comprensivo "Alessandro Amarelli" diretto dalla Dirigente Tiziana Cerbino, si è festeggiato il Carnevale 2019. Si sono vissuti momenti di tanta allegria e di grande divertimento che ha coinvolto tutti i bambini, oltre agli stessi docenti, grazie all'animazione del qualificato staff dell'Associazione "Il Paese dei Balocchi" con giochi e balli in tema carnascialesco.

Le brave animatrici, inoltre, hanno indossato i costumi dei diversi personaggi visti in televisione ed osannati dagli stessi bambini. Molto bello, tra l'altro, vedere le insegnanti con i vestiti di carnevale che si sono divertite insieme ai propri alunni. Una festa che ha entusiasmato tutti ed anche i genitori dei bambini. Soddisfatta, in modo particolare, la referente del plesso scolastico, l'Insegnante Anna Gallo, per la buona riuscita dell'iniziativa grazie alla fattiva e preziosa collaborazione delle colleghe della Scuola dell'Infanzia sia di Donnanna che di Via Torino.

Una Scuola modello, dunque, impegnata in diversi progetti messi in cantiere nel corso dell'anno scolastico 2018-2019, oltre ad una serie di attività didattiche, finalizzati ad offrire una formazione sempre migliore ai propri alunni. Complimenti, infine, a tutti i docenti per l'ottimo lavoro messo in atto con grande impegno e tanta professionalità.