Diritto di Replica: Crotone, Fiorino risponde a Mazza

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa da parte del Consigliere comunale di Crotone Giuseppe Fiorino, a replica del consigliere Mimmo Mazza:

“Come si possa fare ad "urlare" o a "sussurrare" qualcosa di talmente ovvio, resterà un mistero e non solo nel labirinto delle riflessioni semantiche ed un po' inquietate del capo gruppo di Laboratorio Crotone. Il riferimento solidale alle lagnanze di De Felice era ironico e sarcastico. D'altronde, leggendo il corpo dell'articolo non era difficile intuirlo dal momento che ho, chiaramente, fatto riferimento al mancato coinvolgimento del territorio Crotonese nella compagine societaria anche per sanare un difetto di impostazione della Regione Calabria, quando ha deciso che i tre Aeroporti Calabresi dovessero avere un'unica Società di riferimento. E lo stesso riferimento al piano industriale, che sembra essere diventato più materia da spionaggio industriale, avrebbe potuto aiutare, intanto l'articolista- per il titolo e, poi, lo stesso Mazza, a risparmiarsi tanta indignazione. Non si è risparmiato neanche il pistolotto dell'albero genealogico, il novello Forrest Gump dell'agone cittadino, un po’ inebetito dal potere. Sono figlio di Carlo Fiorino e Maria Pace.

Al massimo rispondo di quello che mio padre e mia madre hanno saputo creare in comunione e sinergia in tutta la loro vita fatta di sacrificio e dedizione alla famiglia. Noto, però, che Forrest- Mazza ha acquisito il linguaggio dei Bulletti che infestano i social. In tal caso non eluda la sollecitazione che avevo rivolto, in positivo, riferendomi alla parcellizzazione delle Royalties. Laboratorio Crotone non è irrilevante, in questa fase e grazie alla generosità o dabbenaggine di Sculco - dal momento che con una lista minoritaria ha occupato quasi manu militari postazioni di potere che farebbero saltare qualsiasi logica di equa distribuzione. Il Sindaco-Presidente, Assessore alla Cultura, A.U. di Crotone Sviluppo e alcuni componenti di staff e qualche revisore dei conti in conflitto di opportunità: bingo.

Quando Sulla, nel 2009, ha costruito la sua campagna elettorale del 2010, sottraendo le Royalties alla Città di Crotone c'era una Giunta di Centro sinistra, esattamente come ora. Oggi, la coalizione di maggioranza al Comune e alla Provincia, il Sindaco-Presidente Pugliese- che anche io ho votato alle scorse elezioni Provinciali- può chiedere di sanare quel vulnus, in quanto anche Presidente della conferenza dei Sindaci e potendosi avvalere dell'unica Consigliera Regionale del Crotonese, in maggioranza e in sintonia, ritrovata, con il Presidente Oliverio. Ecco, Forrest-Mazza, su cosa ci si può misurare, piuttosto che gli alberi genealogici. Peraltro, non so se ignora che un suo Consigliere Comunale, il cugino Alberto Laratta, ha un rapporto di parentela con mia moglie, che farà lo caccia? Ehilà Forrest, stai sereno, sei accerchiato: arrenditi!”

