Tennistavolo Castrovillari ai Campionati Regionali, medaglia d’oro e tre bronzi

Ai Campionati Regionali la Società del Pollino porta a casa una medaglia d’oro e tre bronzi. Il 3 marzo si sono conclusi i Campionati Regionali Giovanili e Promozionali a Cinquefrondi dove si sono assegnati i Titoli regionali.

Le prestazioni degli atleti del Pollino sono state ottime a tal punto da portare a casa un titolo di Campione Regionale e tre medaglie di Bronzo. L'Oro è andato a Marika Veltri nel singolo Femminle cat. Giovanissimi; Bronzo per Giorgio Morrone sia nel singolo Juniores che nel doppio maschile juniores in Coppia con Umberto Moscato (Atlantide Vibo); altro bronzo pure nel singolo Promozionale over 14 per Kawa, Tomasz Stanislan.

La giovanissima Marika con il titolo di Campionessa Regionale conferma la sua forte crescita e il buon lavoro svolto in palestra.

Il prossimo fine settimana sarà, invece, dedicato ai campionati a squadre. Le formazioni del presidente De Gaio giocheranno in casa. In B1 sabato 9 marzo, alle ore 17 .30 contro il Top Spin Messina, e domenica 10 alle ore 10.30 in C2 contro Il Galaxy RC. Imperativo per le prossime gare è vincere per confermare la prima posizione; in serie D la prima squadra giocherà contro la capolista e il forte Cosenza e la squadra B contro l’Atlantide.