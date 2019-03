Anas: manutenzione delle opere in verde lungo la Sp 93 nel vibonese

Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata in interventi di manutenzione delle opere in verde lungo la strada provinciale 93 (ex statale 110) tra i comuni di Pizzo Calabro, Maierato e Monterosso Calabro in provincia di Vibo Valentia. L’arteria è una delle strade del territorio regionale passate in gestione ad Anas.

Le attività stanno interessando il tratto stradale compreso tra il km 0,000 e il km 4,000.

Gli interventi di sfalcio erba ai bordi di scarpate e banchine da parte della ditta di manutenzione incaricata da Anas, riguardano tutte le attività necessarie per garantire i massimi livelli di efficienza e di sicurezza per i veicoli in transito.