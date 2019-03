Furto ai danni del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese: carabinieri rintracciano il grosso “bottino”

A 48 ore da un furto avvenuto nel deposito del Consorzio di Bonifica dello Ionio Catanzarese i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido sono riusciti a recuperare la refurtiva e sono sulla buona strada per assicurare alla giustizia i responsabili del furto.

Nella notte del 6 marzo scorso, i banditi, dopo aver reso inefficienti le telecamere del sistema di videosorveglianza, si erano introdotti nell’area adibita a deposito del Consorzio ed erano riusciti a portarsi via attrezzatura da lavoro di vario genere nonché un grosso escavatore con il quale avevano buttato giù il cancello a chiusura dell’intera area, per un danno complessivo stimato in 25.000 euro circa.

Oggi i militari della Stazione di Catanzaro Lido, che sin dalla ricezione della denuncia presentata dal capo operai del Consorzio, avevano attivato ogni canale investigativo utile a far luce sulla vicenda, dopo una serrata ricerca, si sono imbattuti in un’area campestre adiacente al quartiere Aranceto dove, nascosto dietro un fitta vegetazione, hanno rinvenuto l’escavatore e buona parte delle attrezzature da lavoro sottratte, tra cui una saldatrice ed un compressore d’aria. Dopo i rilievi del caso, il veicolo e tutti gli attrezzi ritrovati sono stati restituiti all’ente.