Scippa borsetta ad una donna: 44enne catanzarese finisce ai domiciliari

Gli Agenti della Squadra Volante di Catanzaro lo avevano arrestato lo scorso 3 marzo pochi minuti dopo aver rapinato una giovane donna e, ieri gli stessi poliziotti hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di G.T., catanzarese di 44anni.

La vittima, al momento della rapina, stava scendendo dalla propria autovettura, parcheggiata in Via Lidonnici, per fare rientro a casa. Appena aperta la portiera dell’auto è stata avvicinata dall’uomo col pretesto di chiedere delle informazioni, ma con un’azione fulminea, dopo averla strattonata violentemente, il malfattore le ha portato via la borsa dandosi alla fuga per le vie della città.

Giunta la segnalazione al 113, una volante si è precipitata sul posto e raccolte alcune informazioni ha avviato le ricerche dell’autore della rapina riuscendo a ritracciarlo nella vicina Via Milano e a recuperare la borsa in una stradina limitrofa.

L’uomo, già noto alla polizia, è stato subito arrestato e riconosciuto dalla vittima che è dovuta ricorrere a cure ospedaliere per contusioni guaribili in 10 giorni.

La misura cautelare degli arresti domiciliari, richiesta dal Pubblico Ministero, è stata accolta successivamente dal Giudice delle Indagini Preliminari e applicata dalla polizia.