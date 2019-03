In casa con 120 grammi di marijuana suddivisa in dosi. Un arresto a Maierato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stato trovato in casa a Maierato con 120 grammi di marijuana suddivisa in dosi; del materiale da taglio e confezionamento; un bilancino di precisione; quasi 4000 euro in banconote di vario taglio.

Per questo motivo un giovane di 33 anni, D.D., è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

È successo durante un controllo dei carabinieri di Sant’Onofrio, eseguito con i colleghi della sezione Radiomobile del Norm di Vibo Valentia: i militari sono stati attirati dal movimento sospetto di persone nei pressi della casa del 33enne, da qui la decisione di effettuare una perquisizione domiciliare.

L’uomo è stato messo ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Vibo Valentia.