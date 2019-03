San Mango D’acquino, discarica abusiva. Denunciato tecnico del Comune

Un tecnico del Comune di San Mango d’Aquino è stato denunciato, mentre un’area di 300 metri quadrati, limitrofa a un campo di calcio, è stata sequestrata.

Nell'ambito di un controllo, il personale delle stazioni Carabinieri forestale di Nocera e di Girifalco, hanno scoperto in una zona di proprietà del Comune di San Mango e ricadente nel territorio di Martirano Lombardo, circa 80 metri cubi di rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione di fabbricati.

Il materiale derivava da un provvedimento del Comune di S. Mango D’Aquino con il quale è stata disposta la demolizione di due edifici e l’accumulo dei relativi materiali di risulta in un’area di proprietà dello stesso ente.

La superficie, in cui sono stati depositati illegalmente, come dicevamo si trova nel territorio di Martirano Lombardo, che, in precedenza, è stata espropriata per la realizzazione di impianti sportivi del comune di S. Mango.

I rifiuti sono stati depositati illecitamente su una superficie di circa 300 metri quadri, recintata e con ingressi chiusi da lucchetti, e limitrofa al campo di calcio.