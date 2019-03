Paura in autostrada a Lamezia, Suv va a fuoco. Rogo spento dai vigili

Paura in autostrada a Lamezia, dove nella corsia sud oggi un Suv Hyundai ha preso fuoco. L’auto, guidata da un giovane di 22 anni, è andata completamente distrutta.

Il ragazzo stava procedendo verso Reggio quando si è accorto del fumo che uscita dalla vettura, ha quindi accostato ed è uscito dal mezzo, ha chiamato i Vigili del fuoco di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme, che sono arrivati sul posto per estinguere il rogo e per mettere in sicurezza la vettura.