Ruba una borsa dall’auto: difronte c’è una partitella tra poliziotti, beccato

Ha prima rotto il finestrino di un’auto e poi ha rubato una borsa che era all’interno. Il tutto vicino un campo sportivo nel quartiere Pistoia dove, manco a dirlo, si stava svolgendo una partita di calcio tra agenti di Polizia e la formazione femminile del Catanzaro.

Immediata la richiesta di intervento da parte degli agenti che erano impegnati a giocare. Un testimone si è infatti avvicinato e ha fornito una descrizione molto dettagliata del ladro.

Dato che in servizio c’erano anche dipendenti della Divisione Anticrimine della Questura, i poliziotti hanno subito riconosciuto un pluripregiudicato, G.P. 31enne, in atto sorvegliato speciale.

Mentre gli agenti erano impegnati a sentire i testimoni, i Carabinieri hanno fermato l’uomo per un controllo: mentre i militari lo stavano eseguendo è passata una pattuglia della Polizia che li ha avvertiti di trattenere il fermato, in quanto segnalato come l’autore del furto avvenuto poco prima.

Portato nella Stazione di Santa Maria il 31enne è stato arrestato, e come disposto dal magistrato di turno, portato nella sua abitazione in attesa del giudizio.