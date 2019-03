Controlli al mercato, trovato lavoratore in nero. Multato titolare attività

Un lavoratore in nero è stato scoperto dagli agenti della divisone Pasi della Questura di Crotone. È successo durante un controllo con i colleghi del reparto prevenzione crimini di Cosenza e con l’ispettorato territoriale del lavoro di Crotone.

I controlli sono stati effettuati nel mercato generale di via Corridoni a Crotone, dove gli agenti hanno invitato i titolati di due negozi a consegnare la documentazione per la vendita, in quanto, sul posto non erano in grado di esibirla.

Inoltre il personale dell’ispettorato Territoriale del Lavoro ha scoperto un lavoratore in nero e ha quindi multato il titolare del negozio.