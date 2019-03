Costruisce una struttura abusiva. Denunciato pensionato di Isola

Aveva costruito abusivamente una struttura annessa a un fabbricato in contrada Mazzotta a Isola Capo Rizzuto, forse per proteggere l'ingresso dell'immobile. Per questo motivo il responsabile, un pensionato del luogo, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per costruzione abusiva e l’intero fabbricato è stato sequestrato.

A seguito dei riscontri effettuati presso l’ufficio tecnico comunale è emerso che l’opera era abusiva, e quindi era stata costruita senza alcuna autorizzazione. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri forestali della stazione Crotone che hanno scoperto l’abuso con i militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto. La costruzione, già completa di copertura, è stata sequestrata e affidata in custodia allo stesso presunto committente, un pensionato isolitano di 71 anni.