Ristorazione ospedaliera del “Pugliese-Ciaccio” eccellenza nazionale

Un buon esempio nella gestione della sanità pubblica in Calabria. Così si possono riassumere gli ultimi due anni del servizio ristorazione presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dopo i risultati più che positivi del monitoraggio, effettuato attraverso questionari anonimi somministrati ai pazienti dei Reparti dell’Azienda in 4 semestri consecutivi (circa 400 a semestre), dal gennaio del 2017 al dicembre 2018, che ha evidenziato una percentuale di oltre il 94% di positivo gradimento complessivo del servizio.

L’importanza di una corretta alimentazione è nota ed indiscussa e rappresenta il cardine per il mantenimento di un buon stato di salute. Alimentazione e nutrizione sono strettamente correlate ai concetti di benessere dello stato fisico e rivestono un ruolo centrale nelle politiche delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie per il contributo sostanziale alla prevenzione ed alla cura di numerose patologie. Infatti, lo stato nutrizionale influenza il decorso delle malattie e, nei soggetti ospedalizzati, un deteriorato stato di nutrizione provoca un aumento dei tempi di degenza e riabilitazione.

Un servizio di ristorazione ospedaliera che è, quindi, parte integrante del complessivo e complesso sistema di cure; ciò motiva la particolare attenzione per lo stesso, grazie anche alla positiva collaborazione con la ditta che lo gestisce con metodi innovativi presso l’Azienda Ospedaliera, con l’incremento di momenti di educazione-informazione del paziente sulle scelte alimentari in rapporto alla specifica patologia, la promozione di incontri con i Coordinatori Infermieristici dei reparti, con l’obiettivo di affrontare momento per momento tutte le eventuali criticità, la ricerca di soluzioni tecniche utili a garantire una sempre maggiore qualità del servizio all’utenza.

Infatti, qualità dal punto di vista igienico sanitario, nutrizionale e dell’appetibilità, sono il frutto di uno sforzo sinergico che vede quotidianamente impegnati Direzione Medica, Servizio Dietetico, Reparti, pazienti e chiaramente Ditta in accordo con la quale sono stati elaborati menu stagionali, con prodotti freschi ed a km0, privilegiando alimenti protettivi ricchi di sostanze antiossidanti così da accelerare il processo di guarigione. Il tutto corredato da una adeguatezza della cottura e delle temperature di somministrazione.

Un esempio di buon servizio pubblico nel campo della sanità evidenziato non solo dai nostri report ma anche da un ulteriore monitoraggio terzo, e per questo particolarmente gradito, che ha riscontrato risultati eccellenti per il vitto, effettuato dall’Assemblea territoriale di Catanzaro Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato di Catanzaro e coordinato da Emilia Celia (in foto insieme a Gianluca Raffaele e a Rita Mauro).