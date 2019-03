Sedicenne muore in incidente a San Donato di Ninea. Il conducente era ubriaco

Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella notte scorsa sulla strada provinciale 132, in località Arcomano del comune di San Donato di Ninea.

L’auto, un fuoristrada su cui viaggiavano cinque persone, è sbandata ed è andata a finire contro un muro.

Francesco Pio Talarico, un giovane di appena 16 anni, è deceduto sul colpo, mentre gli altri quattro ragazzi, compreso il conducente, sono rimasti feriti: uno, in condizioni più gravi, è stato portato nell’ospedale Annunziata di Cosenza, mentre gli altri tre sono stati ricoverati nel nosocomio di Castrovillari.

A seguito di esami tossicologici ed alcolemici è emerso che la persona che era alla guida, un 25enne di Firmo, sarebbe stato ubriaco e per questo motivo per lui è scattato l’arresto da parte dei carabinieri per omicidio stradale. Il giovane è stato messo ai domiciliari.