Avviati gli interventi di carotaggio sulla Sp 63. Presidente Provincia, “si lavora nonostante le difficoltà dell’ente”

Strada provinciale 63

La viabilità è al centro dell'agenda dell'amministrazione provinciale di Crotone, che nonostante le esigue risorse finanziarie disponibili, sta cercando di garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare l'isolamento di intere comunità.

E così questa mattina sono iniziati gli interventi di carotaggio delle due frane presenti sulla strada provinciale 63 che collega Cutro a Steccato e sono in fase di avvio le procedure di gara per l'inizio dei lavori per i quali è stato previsto in impegno di spesa di 250 mila euro.

"Sinergia, collaborazione, un impegno corale -ha dichiarato il Presidente della Provincia Ugo Pugliese -che coinvolge i rappresentanti dei territori, consiglieri provinciali e sindaci ,ed in questo caso in particolare il consigliere provinciale Rino Le Rose, che ha seguito l'iter amministrativo e che sta supervisionando gli interventi, assicurando attenzione ed impegno, facendo da tramite e da collegamento tra l'Ente, l'amministrazione comunale di Cutro e la comunità. Si lavora, e si continua a farlo a dispetto delle difficoltà economiche dell'Ente -ha proseguito Pugliese - e lo si riesce fare grazie alla professionalità ed al senso di responsabilità dei dipendenti e dei tecnici. Confermiamo l'attenzione nei confronti di tutto il territorio provinciale, e stiamo cercando -ha concluso il Presidente dell'Ente - di far fronte comune, unitario e coeso per richiamare l'attenzione del Governo sul nostro territorio. Non abbiamo bisogno di annunci eclatanti, di milioni di euro snocciolati sulla stampa, abbiamo bisogno di risorse finanziarie vere, nelle casse dell'Ente e a disposizione delle nostre comunità!"