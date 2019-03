La città di Crotone si candida alla “Bandiera azzurra 2019”. L'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI ha inteso promuovere anche per l’anno 2019, presso gli enti locali l’iniziativa per il riconoscimento della “Bandiera Azzurra 2019”.

Riconoscimento esclusivo che FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), assegnano annualmente a otto Comuni italiani che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita

L’iniziativa “Bandiera Azzurra” rientra all’interno del più ampio Progetto per una “Rete delle Città della corsa e del cammino”, supportato da Cities Changing Diabetes, un programma globale di responsabilità sociale che ha tra i propri obiettivi prioritari la prevenzione del diabete nelle aree urbane, e da Runcard, il programma della Federazione Italiana di Atletica Leggera dedicato a tutti i runner;

L’iniziativa è aperta a tutti i comuni d’Italia, tra cui otto ogni anno vengono scelti quali “vincitori” che possono fregiarsi del riconoscimento di bandiera azzurra, sula base delle candidature avanzate e l’individuazione di un percorso di corsa leggera o camminata di almeno 1 km, da definire all’interno di un parco cittadino o di un’area del contesto urbano dedicata alla pratica podistica.

“L'amministrazione Pugliese sta sostenendo in modo attivo le politiche non solo di integrazione sociale attraverso la pratica sportiva, ma anche di prevenzione delle malattia che croniche non trasmissibili, quali quelle legate al diabete o a problemi di natura cardiologica” dichiara l'assessore allo Sport e Turismo Giuseppe Frisenda.

“La candidatura per il riconoscimento della “Bandiera Azzurra 2019” è perfettamente in linea con la politica di questa amministrazione e costituisce altresì un occasione di promozione sociale e sportiva. La città, al riguardo, ha già aderito al manifesto “La salute nelle città: bene comune” conclude l'assessore Frisenda.