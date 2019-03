Viabilità. Anas: quasi completo il primo lotto del ponte di Catanzaro

Proseguono i lavori di manutenzione programmata del II Lotto sul Viadotto Bisantis (progetto Morandi) a Catanzaro sito tra il km 0,000 e il km 0,500 sulla strada statale 109 Bis/Dir.

Anas fa sapere che gli interventi previsti per il primo Lotto sono giunti alla fase conclusiva e riguardano il ripristino e messa in sicurezza dei primi due cavalletti lato Lamezia Terme.

Sono in fase di completamento – informa sempre l’Anas - anche le attività di smontaggio dei ponteggi sulle parti in elevazione e sono in corso i lavori sulla base del cavalletto II.

I lavori previsti nel II Lotto sono stati cantierizzati nello scorso mese di Febbraio ed è stata completata la prima fase di montaggio dei ponteggi su parte degli elementi strutturali obliqui dell’arcata in direzione Lamezia Terme (lato ovest) e sono partiti in questi giorni gli interventi di risanamento corticale.

Entro la prossima primavera è previsto l’avvio del montaggio di ulteriori ponteggi programmati sui lotti n° II e III.

Tutti i lavori di manutenzione del viadotto Morandi, per un importo complessivo di 3 milioni e 400 mila euro, rientrano nel programma degli interventi pianificati da Anas (Gruppo FS Italiane) che saranno completati entro il 27 dicembre 2019.