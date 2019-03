Pallavolo Crotone a tu per tu col Paola: scalata della classifica verso i playoff

La vittoria della settimana scorsa in casa del Mastria Stella Azzurra di Catanzaro, ha dato morale alla formazione guidata da capitan Pioli, visto che le ha fatte salire al terzo posto in classifica, superando il Pallavolo Paola. Formazione che le "Sirene" affronteranno sul terreno di casa, del Palakro, proprio questa domenica, in una sfida che si preannuncia molto combattuta visto la situazione in classifica.

Una classifica che vede sempre prima, con un buon margine di distacco il Marafioti Sport di Polistena, che non ha perso contro nessuno, ad esclusione proprio delle nostre ragazze, nella prima giornata di ritorno, quando le hanno ospitate. In classifica al secondo posto, è occupato dal Asd Volley Torretta, a tre punti di distacco dalle sirene, ma con una partita in più, che le ragazze di Mister Asteriti incontreranno la settimana prossima, in un altro match ad alta tensione. La posizione in classifica sarà fondamentale per la posizione negli scontri per i possibili play-off che decreteranno la promozione, sogno di tutte le formazioni che stanno dominando il torneo.

Per quanto riguarda la condizione della salute delle ragazze crotonesi, si assiste ad una netta ripresa di Romina Pioli e Debora Cosentino, Andrea Ranieri guarita ma sta lavorando a parte a ritmo ridotto per ritrovare la condizione, Miriam Reale tornata a pieno regime in formazione.

Questo fa ben sperare Mister Asteriti, al fine di schierare in queste fondamentali partite, che si concluderanno con il ritorno di Coppa Calabria contro il Marafioti Sport, dove la squadra è chiamata all'impresa di ribaltare il risultato dell'andata in casa. Certi che il pubblico, sempre presente e caloroso, che segue ogni partita delle Sirene, saprà farsi sentire e diventare il 7° elemento di questa squadra…supportando le ragazze a mantenere ancora imbattuto il terreno di casa in questo difficile e lungo campionato.