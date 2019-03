Donne, Unione degli studenti: volantino Lega fa “ritornare a secoli bui”

L’Unione degli studenti di Crotone denuncia la Lega Nord di maschilismo: “L’ennesima dimostrazione da parte della Lega Nord di ritornare a secoli bui è stata data oggi dalla Lega Nord Crotone in un suo messaggio contro la giornata internazionale della donna dell’otto marzo.” - È quanto si legge in una nota stampa -

“Un messaggio - si legge - pieno di stereotipi riguardo le donne, con riferimenti ad una immagine di essa soltanto come casalinga e madre, sostenendo inoltre una posizione maschilista e omofoba. Chi offende realmente la dignità della donna sono quelle persone che cercano di toglierle i diritti, di limitare la sua libertà e di creare una immagine convenzionale e stereotipata di essa. Offesa sentita oggi da tutte le donne crotonesi e italiane che subito dopo aver letto il messaggio hanno aperto un vero e proprio dibattito contro il maschilismo.”

“Noi dell’unione degli studenti - si legge infine - condanniamo questo messaggio pieno d’odio verso la donna e invitiamo tutti gli studenti a prendere un ora della didattica scolastica per discuterne tra di loro e con i propri docenti come risposta alla propaganda maschilista. Crotone non sarà mai una città che abbasserà la testa a queste ideologie e men che meno lo faranno le donne crotonesi!”