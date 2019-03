Videosorveglianza nella provincia di Crotone: in arrivo fondi per Roccabernarda, Crucoli e Verzino

Il Ministero dell’Interno ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle domande di ammissione al finanziamento statale per “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città”. Accedono ai fondi statali i progetti per la videosorveglianza presentati dai comuni di Roccabernarda, Crucoli e Verzino (capofila nel progetto congiunto con i comuni di Pallagorio e Umbriatico), che vanno ad aggiungersi a quello di Caccuri.

Lo scorrimento della graduatoria è stato reso possibile dall’incremento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e per potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana. In particolare per l’anno 2019 l’incremento è pari a 30 milioni di euro, mentre è rispettivamente di 17 milioni di euro, 27 milioni di euro e 36 milioni di euro per il successivo triennio.

La graduatoria dei progetti per la videosorveglianza è consultabile sul sito della polizia di stato, nella sezione Amministrazione Trasparente, Altri contenuti – Dati ulteriori, Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia – Sistemi di videosorveglianza in favore dei comuni. Il Prefetto di Crotone esprime viva soddisfazione per il risultato conseguito.