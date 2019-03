Beccato in casa con 11 dosi di cocaina. Arrestato

Un uomo di 55 anni, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, è stato arrestato dalla Polizia. A seguito di una perquisizione domiciliare nella sua casa a Vibo, gli agenti hanno trovato 4,2 grammi di cocaina, suddivisi in 11 dosi già pronte per la vendita, più due bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento.

L’uomo è così finito in manette in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Al termine dell’operazione, condotta dal personale della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, con la collaborazione delle Unità Cinofila Antidroga e del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, il pregiudicato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.