Anziana derubata mentre prepara messa, arrestato scippatore seriale

Ha compiuto furti e scippi a Corigliano Rossano e per questo motivo un 22enne pluripregiudicato e con l’obbligo della presentazione, R.G., è stato arrestato in flagranza di reato.

È successo ieri sera quando il personale delle volanti, durante un controllo stava transitando su viale Sant’Angelo dell’area Rossano, e ha notato delle persone che si agitavano vicino la Chiesa del Sacro Cuore.

Proprio qui era appena stato consumato, ai danni di una signora presente all’interno della stessa parrocchia, il furto di una borsa, contenente soldi, documenti e oggetti vari, mentre la vittima, con il parroco e altre persone, stava preparando la chiesa per la funzione.

Gli agenti, prese le prime descrizioni del soggetto, hanno iniziato la ricerca riuscendo ad individuarlo a poche centinaia di metri con ancora la borsa della signora. Alla vista della Volante della Polizia di Stato è scappato e ha tentato di disfarsi dei quanto rubato, ma gli agenti lo hanno inseguito bloccandogli le vie di fuga e riuscendo a fermarlo dopo pochi metri.

Il 22enne è stato portato negli uffici del commissariato e, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per furto aggravato e accompagnato nel carcere di Castrovillari, per come disposto dal pm di turno presso la Procura di Castrovillari. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata alla vittima.