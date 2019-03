San Ferdinando, trasferiti nella nuova tendopoli 274 migranti

Sono in tutto 274 i migranti trasferiti dalla baraccopoli di San Ferdinando e sistemati nella nuova tendopoli attrezzata per ospitare coloro che risiedevano nella struttura, dove questa mattina sono iniziate le operazioni di svuotamento e di bonifica dell'area.

Nel nuovo impianto, fornito di servizi igienici e sanitari, sono disponibili ancora 176 di posti anche se nella baraccopoli rimarranno ancora e per questa notte circa 300 persone.

Prosegue dunque senza tensioni l'operazione di sgombero dei migranti dalla fatiscente struttura di San Ferdinando. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, 73 richiedenti asilo sono stati trasferiti nei Cas e nel Siproimi (ex Sprar). All’interno sarà inoltre presente una vigilanza continua, così da “assicurare un rifugio civile agli stranieri regolari che intendono restare lì per non allontanarsi dal luogo di lavoro”.