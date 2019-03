8 marzo. Fratoianni: “Manifesto sessista della Lega a Crotone, offesa dignità donna”

"Care amiche, volete tornare nel chiuso delle vostre case? Volete rinunciare alle vostre ambizioni, al vostro lavoro, alla vostra libertà? Ora sapete chi potete scegliere: la Lega di Salvini". È ciò che esprime il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare di Liberi e uguali, nel commentare il manifesto diffuso dalla Lega di Crotone in occasione dell’8 marzo.

Lo slogan, lanciato su Facebook dalla Lega Giovani di Crotone, non è andata proprio giù a Fratoianni, che ha aggiunto: “Questi leghisti sono pessimi. Non dicono mai, mai, mai una parola sulle violenze che subiscono le donne e fanno un manifesto per dire che la dignità della donna viene offesa dall'autodeterminazione. Cioè dalla possibilità di ciascuna donna di decidere per se stessa. Chiaro?".