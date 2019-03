Scalea. Taglio abusivo di 301 alberi: tre persone denunciate

Sono accusate di taglio abusivo aggravato, realizzazione di una pista abusiva e furto in area demaniale e privata. Per questo motivo tre persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri forestali di Scalea.

Durante un controllo in località Sant'Anario di Grisolia i militari hanno scoperto che dei lavori di taglio non erano stati eseguiti correttamente, dal momento che i tre per abbattere gli alberi avevano sconfinato in altre proprietà private e lungo una zona a margine del fiume Abatemarco, area di proprietà demaniale e vincolata.

Da una prima verifica è così emerso che i tre avevano tagliato abusivamente ben 301 piante di specie di Ontano, Cerro, Orniello e Leccio e aperto abusivamente una pista per l’esbosco del materiale legnoso lunga 400 metri.

L'area è stata sequestrata ed è stata elevata una multa di 24.600 euro.