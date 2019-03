Sanità. Visita ispettiva del Ministro Grillo in Calabria, “blitz” parte da Locri

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, è giunto in Calabria per dare il via ad una visita ispettiva nella sanità calabrese.

Il “blitz” è partito da Locri dove la Grillo ha incontrato medici e personale sanitario nelle corsie.

“Sono a Locri – ha dichiarato su Facebook – prima tappa del mio viaggio in Calabria. La grave condizione della sanità calabrese è ormai sotto gli occhi di tutti e i cittadini onesti non lo meritano”.

Nei giorni scorsi, la trasmissione “Le Iene” aveva acceso i riflettori su alcune situazioni di degrado riscontrate nella cittadina del Reggino.