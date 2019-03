Migranti. Sgombero a San Ferdinando: centinaia di persone in fila alla nuova tendopoli

Una lunghissima fila di migranti si è creata davanti alla nuova tendopoli creata dalla Regione Calabria per ospitare una parte dei braccianti stranieri sgomberati stamani dalla baraccopoli di San Ferdinando. (LEGGI)

Si tratta di circa 300 persone che attendono in coda di entrare, in modo piuttosto regolare e creatasi per consentire di eseguire le necessarie operazioni di identificazione.

Oltre al Questore Raffaele Grassi, nel centro della Piana, è arrivato anche il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, che si diche soddisfatto per l'andamento delle operazioni.

“Si può prendere atto che tutto procede senza problemi per l'ordine pubblico”, ha detto di Bari. "Credo che dai numeri che abbiamo fino a questo momento - ha aggiunto - posso dire che è probabile che tutti saranno collocati in Calabria. I numeri si aggirano tra i 6 e i 700”.

Il Prefetto ha concluso che “si è compreso in maniera seria che la baraccopoli andava superata. Si sta superando, però abbiamo coniugato legalità a senso di umanità e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti”.