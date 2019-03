Donne in divisa: mostra e annullo filatelico a tema per l’8 marzo a Reggio

Con questo intento in occasione della Giornata Internazionale della Donna , le associazioni "Amici del Museo", "50&Più" e "Unuci” - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia di Reggio Calabria hanno organizzato un evento culturale dal titolo: “8 Marzo: Donne in Divisa”.

Nel quadro dell’iniziativa, che gode del Patrocinio del Ministero della Difesa , oltre che di quelli della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria , è stato rivolto un invito ai Comandanti regionali e provinciali delle Forze Armate, della Polizia e della Croce Rossa Italiana di stanza a Reggio Calabria, affinché una loro rappresentanza femminile potesse presenziare all'incontro e che loro delegate informassero con un breve intervento programmato le proprie esperienze professionali; invito che è stato largamente accolto.