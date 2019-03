Deve scontare pena: 34enne napoletana rintracciata dalla Polfer di Villa San Giovanni

Nella serata di venerdì scorso, nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Compartimento Polfer di Reggio Calabria in tutte le Stazioni ferroviarie e le aree di competenza, gli Agenti di Villa San Giovanni hanno sorpreso una 34enne di Napoli destinataria di un provvedimento restrittivo.

La donna avrebbe cercato di evitare il controllo fingendo un malore. L’intervento del 118 ha accertato però che la donna era in perfette condizioni di salute.

A seguito dei controlli di rito, la Polizia ha notificato alla 34enne un provvedimento restrittivo domiciliare emesso dall’Autorità Giudiziaria per un periodo di 10 mesi ed hanno accompagnato la donna in treno fino a Napoli, dove è stata presa in consegna dagli Agenti del Commissariato di P.S. di zona che aveva cercato la donna per sottoporla al provvedimento.