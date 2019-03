Individuato immobile in ampliamento nella zona marina di Vibo: una denuncia per abusivismo

La Guardia Costiera di Vibo Valentia ha operato nella giornata di ieri un controllo presso un immobile in corso di ampliamento ubicato nelle immediate vicinanze dell’ambito portuale di Vibo Valentia e come tale area di pregio paesaggistico.

Gli approfondimenti dono stati eseguiti da due pattuglie di marittimi che hanno accertato che lo stabile ricadeva interamente su proprietà privata, ma i lavori erano in corso di esecuzione senza che il proprietario avesse ottenuto le autorizzazioni previste in materia urbanistica e demaniale marittima.

Il responsabile è stato denunciato a piede libero alla competente Procura della Repubblica di Vibo Valentia per la violazione del Codice della Navigazione e del Testo Unico in Materia Edilizia e l’intera area oggetto di ampliamento con relativa scala in cemento armato posta sotto sequestro penale.