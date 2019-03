Lavoro: Provincia di Crotone sommersa dalle difficoltà. Pugliese al fianco dei dipendenti

Il Presidente della Provincia di Crotone, Ugo Pugliese, si schiera al fianco dei lavoratori dell’ente e condivide le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacati sulla difficile situazione in atto.

A proposito di ciò, Pugliese ha dichiarato: “Non ho mai nascosto le difficili condizioni in cui l'Ente si trova ad operare, e in cui i dipendenti sono costretti a lavorare ogni giorno. Recentemente ho sottolineato la professionalità ed il senso di responsabilità dimostrati da tutti fino ad oggi ma devo anche sottolineare e ribadire con forza che è necessario che tutti gli attori istituzionali territoriali, deputazione parlamentare innanzitutto, si adoperino per richiamare la giusta e dovuta attenzione del Governo”.

“Collaborazione e condivisione, questa deve essere una battaglia che non può tollerare divisioni e ancor meno contrapposizioni, si deve dare una risposta alla legittima domanda di dignità professionale che i dipendenti chiedono e reclamano ed alle innumerevoli necessità ed emergenze che le nostre comunità si trovano a dover affrontare e fronteggiare”, ha proseguito il Presidente.

Pugliese ha precisato: “La Provincia di Crotone, i suoi dipendenti, ma anche le comunità che costituiscono questo territorio meritano e devono avere attenzione dal Governo.”

“Non solo parteciperò all'assemblea pubblica con i lavoratori della Provincia ma sono al loro fianco senza se e senza ma per chiedere, ancora una volta, e ancora con più forza al Governo di attivarsi per bloccare questo disastroso percorso che conduce inesorabilmente al disfacimento della pubblica amministrazione territoriale”, ha concluso Ugo Pugliese.