Controlli tra Crotone e Casabona: denunciate 2 persone

I carabinieri della Compagnia di Crotone, durante un servizio straordinario di controllo del territorio espletato nel capoluogo ed a Casabona, hanno identificato 11 persone, controllato e perquisito 5 autovetture con i rispettivi occupanti ed eseguito 5 perquisizioni domiciliari.

Nell’ambito dell'attività, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica un 22enne commerciante crotonese che viaggiava a bordo di un’autovettura con un bastone telescopico in metallo della lunghezza di 63 cm e un 26enne disoccupato di Cutro che in auto aveva un coltello a compasso della lunghezza complessiva di 17 cm, oltre ad una modica quantità di stupefacente per uso personale. Inoltre, uno studente crotonese minorenne trovato in possesso di marijuana è stato segnalato all’Autorità prefettizia.