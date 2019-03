Aviaria: intera famiglia colpita da virus, giovane è in prognosi riservata

Un’intera famiglia colpita da un virus influenzale che farebbe pensare alla aviaria è da giorni tenuta sotto osservazione.

Due componenti dello stesso nucleo, di Filandari, dall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia sono stati così trasferiti nel reparto di Rianimazione del nosocomio di Lamezia Terme e poi di Germaneto, e in quello di Malattie infettive di Crotone.

I medici vibonesi hanno diagnosticato, infatti, un’infezione virale del tipo H1N1. Due loro stretti congiunti - secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta del Sud - sono rimasti invece sotto osservazione nell’ospedale di Vibo dove i sanitari hanno valutato l’evolversi della sintomatologia prima di dimetterli. Al contrario dei due parenti, la loro situazione non desta particolare preoccupazione.

Il primo ad arrivare al Pronto soccorso con serie difficoltà respiratorie è stato un giovane di 35 anni al quale è stata subito diagnosticata una polmonite come conseguenza del virus influenzale di tipo H1N1.

A causa della grave insufficienza respiratoria si è optato per il trasferimento in Rianimazione a Lamezia e da qui all’ospedale di Germaneto. Le sue condizioni sono definite piuttosto serie e la prognosi è riservata.

Il giorno dopo in Pronto soccorso è arrivato anche un altro familiare, una donna di 59 anni: febbre alta e tosse i principali sintomi.

Uguale la diagnosi: virus influenzale sfociato in polmonite batterica del tipo H1N1. Nel pomeriggio di domenica è stata trasferita nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Crotone dove è attualmente ricoverata in isolamento. Non è in pericolo di vita e la situazione – almeno nel suo caso – è al momento sotto controllo.