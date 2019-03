Scandale: resistenza a Pubblico ufficiale, arrestato uomo armato di coltello

I carabinieri di Scandale hanno tratto in arresto un 46enne tunisino ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, a seguito di una segnalazione, i militari sono intervenuti in via Mattia Preti per la presenza di un soggetto armato di coltello. Individuato l’uomo, dopo aver tentato invano di riportarlo alla calma, i carabinieri sono stati costretti ad ingaggiare una breve colluttazione così da bloccarlo ed evitare ulteriori conseguenze. Su disposizione dell’A.G., l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.