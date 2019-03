Mazza (Laboratorio Crotone): “Fiorino appoggia De Felice, scelta incomprensibile. Manca piano industriale”

Domenico Mazza Capogruppo Laboratorio Crotone sente il dovere di commentare la solidarietà espressa in un comunicato stampa al Presidente Sacal De Felice da parte del consigliere comunale Giuseppe Fiorino.

Una scelta a suo parere inspiegabile dato che “sostiene il presidente di una società che dovrà gestire il nostro aeroporto per i prossimi 30 anni e che ad oggi non ha ancora reso noti né il piano industriale né il piano di investimenti”.

“E così in assoluta ed incomprensibile controtendenza, ma in linea e coerenza con il modo di agire di chi non ama il territorio, il consigliere Fiorino ha scelto di non chiedere con forza il piano industriale (cosa che ha solo sussurrato) e soprattutto il piano di investimenti a Sacal, ma di esprimere in tutta fretta e a gran voce solidarietà e sudditanza al presidente De Felice.

Forse caro consigliere Fiorino è meglio tacere e continuare a farlo, se il risultato delle sue esternazioni è questo”!