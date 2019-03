Convegno a Lamezia: al centro il ruolo del farmacista

"In una società in profonda evoluzione e in un contesto economico e sociale complesso il ruolo delle farmacie è fondamentale. La farmacia, infatti, è il primo presidio sanitario presente in modo capillare sul territorio; un punto di riferimento sempre pronto a dare risposte ai bisogni di salute di una popolazione che invecchia ed è colpita da malattie croniche, gravose e costose sia per le famiglie che per il sistema sanitario".

"È necessario, però, che il farmacista sia messo in grado di affrontare la difficile sfida di garantire farmaci, servizi e assistenza a fronte di risorse economiche limitate e di politiche pubbliche non sempre coerenti rispetto alla natura sanitaria dell’attività della farmacia. Il farmacista potrà raggiungere questo obiettivo attraverso un’adeguata formazione di tipo sia professionale che gestionale, una maggiore consapevolezza della delicatezza e importanza del proprio ruolo e forme di supporto sul fronte economico e aziendale idonee a garantire l’equilibrio di bilancio dell’azienda farmacia".

Per dirla col presidente Vincenzo De Filippo, partendo da queste valutazioni di fondo, Federfarma Catanzaro organizza il prossimo 9 marzo a Lamezia Terme il convegno annuale dal titolo: “Il nuovo contesto normativo delle farmacie italiane prospettive e opportunità”.

“Grazie alla partecipazione di autorevoli e qualificati relatori – dichiara Vincenzo Defilippo, Presidente di Federfarma Catanzaro – l’incontro sarà l’occasione per fare il punto della situazione sul ruolo attuale della farmacia e sulle prospettive di sviluppo in un contesto normativo non sempre lineare e coerente. Basti pensare alle norme di deregolamentazione varate negli anni scorsi, ai tagli alla spesa farmaceutica e al crescente ricorso alla distribuzione diretta di farmaci e prodotti sanitari da parte delle strutture pubbliche, che impoveriscono le farmacie dal punto di vista professionale ed economico. Si tratta di interventi che vanno in direzione opposta rispetto al trend che vede, invece, la farmacia evolvere verso modelli di assistenza sempre più avanzati e attenti alla domanda di salute del cittadino".

"È questo il percorso che vogliamo intraprendere e sul quale vogliamo ragionare nel nostro convegno del 9 marzo. Siamo certi che dal dibattito – conclude Defilippo - verranno risposte e spunti di riflessione di grande interesse per migliorare e potenziare il servizio offerto ai cittadini”.