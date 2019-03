Rossi (Lega): “Spiagge sicure 2019, in arrivo 42 mila euro per dieci comuni calabresi”

"Sono i arrivo 42 mila euro per ognuno dei 10 comuni calabresi ricadenti nel finanziamento "Spiagge sicure 2019” - è per questo Gennaro Rossi, segretario cittadino della Lega di Cutro esprime tutta la sua soddisfazione all'indomani del provvedimento emanato dal ministro Salvini.

“Il provvedimento del ministro - prosegue Rossi - riguarda la lotta all'abusivismo commerciale e alla contraffazione nelle località ad alta densità turistica. In Calabria sono 10 i comuni destinatari dei fondi in questione, tra questi i comuni di Cutro e Isola di Capo Rizzuto. In arrivo dunque 42mila euro per ciascun comune, che potranno essere investiti per l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, per il pagamento degli straordinari, per l’acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione”.

“Ecco un altro provvedimento concreto a favore delle nostre comunità, che arriva dopo il decreto di riparto di 3,75 miliardi destinati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario per la sicurezza delle scuole e la manutenzione delle strade, decreto che destina alla Provincia di Crotone 3,2 milioni di euro all'anno, dal 2019 e fino al 2033. Ricordo – avanza la nota - anche i fondi previsti dal piano degli investimenti pubblici pensato per i Comuni con meno di 20mila abitanti, che porta 20 milioni di euro in Calabria. Di questi fondi 1,4 milioni di euro andranno ai comuni del Crotonese, tra questi 100 mila euro ai comuni di Cutro, Isola e Cirò Marina. Da ricordare anche la prima tranche di oltre 6 milioni di euro destinati dal ministro dell'Istruzione e della Ricerca scientifica, Marco Bussetti, per interventi finalizzati all'adeguamento alle norme antincendio delle scuole calabresi”.

“L'attenzione del governo e del ministro Matteo Salvini verso la Calabria e il Crotonese è dimostrata nei fatti e nei numeri. La difficile situazione del nostro territorio richiede maggiori sforzi e ulteriori risorse, per questo assicuro il mio impegno costante affinché nuovi fondi possano arrivare. Ma ora è fondamentale l'azione di spesa e di programmazione da parte delle amministrazioni locali. L'auspicio – conclude Rossi - è che adesso i comuni e la Provincia di Crotone sappiano spendere questi fondi al meglio, presentando piani e progetti adeguati allo scopo, entro i limiti temporali previsti dal governo”.