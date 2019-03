Trading online: Piazza Affari tra le migliori d’Europa nel 2018

Se i rating dati da grandi banche ed enti finanziari pesano tantissimo e spesso in senso negativo per Piazza Affari, non è questo il caso di Fitch che grazie a un giudizio invariato sul debito italiano ha portato non poco sollievo alle preoccupazioni inerenti la crescita del nostro Paese.

Forse è questo il segreto di questa nuova settimana favorevole fatta registrare da Piazza Affari, dove il progresso è stato del 2,13%, ovvero la migliore performance d’Europa. Questo dato va di pari passo con un recupero del 13% che si è avuto da inizio anno il che parla di una borsa pienamente in salute.

I numeri in questione impressionano soprattutto se si pensa che a livello globale è riuscita a fare meglio solo la Borsa di Shanghai, che sia in settimana (+6,78%), che su base annua (+20%) hanno fatto parlare di sviluppi da record, con azioni di tipo A che nel corso del 2019 saranno viste quadruplicare il proprio peso nei principali benchmark.

Positive anche le banche

Il listino milanese nell’ultimo periodo ha visto trionfare soprattutto il settore bancario che ha riportato una crescita del +6,66%, ma le sorti del settore sono sempre legate a quelle dei BTp “risparmiati” dall’agenzia di rating venerdì scorso. Ma non bisogna sottovalutare l’influsso delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine Tltro dove la Bce potrebbe pronunciarsi giovedì prossimo.

Si prevede a breve l’arrivo delle nuove stime al ribasso da parte degli analisti per la crescita nell’Eurozona, si prevede una più lenta ripresa dell’inflazione core.

La situazione italiana

A prescindere dal contesto europeo che si preannuncia poco positivo, in realtà anche per lo stato di salute dell’economia italiana non sono mancate indicazioni poco incoraggianti.

Per Moody’s la crescita italiana dovrebbe essere dello 0,4% quest’anno e dello 0,8% per il 2020. Questo soprattutto dopo che l’UE è intervenuta ancora una volta sulla situazione dei conti pubblici bacchettando il Bel Paese. Per la Commissione Europea non ci sono misure capaci di impattare la crescita a lungo termine per l’Italia.

A rivelarlo sarebbero i Country Report ovvero quella sorta di pagelle sull’economia degli Stati membri dell’UE, che vengono usate da Bruxelles per dare voti alle strategie economiche dei vari Paesi. La pagella italiana sarebbe impietosa, si tratta di un fascicolo di 50 pagine che smonta completamente la manovra italiana nei suoi principali punti.

Quota 100: non piace la soluzione del governo gialloverde

Secondo l’UE in realtà gli effetti della manovra del governo italiano avranno conseguenze negative sul Pil, ma ne risentiranno anche deficit e debito. Si parla già di un eventuale rischio contagio per tutta l’UE se in Italia le cose non dovessero cambiare.

Non si parla ancora della manovra Bis, ma dopo il Country Report è probabile che se ne cominci a parlare seriamente. La Commissione Europea esprimendo il suo parere sulla crescita dell’Italia si è pronunciata con uno 0,2% per il 2019. Numeri da zona retrocessione.

Come fare trading online in una situazione simile? Secondo meteofinanza.com è difficile dire quali possano essere gli scenari per gli operatori finanziari in acque così torbide. Per gli operatori che amano negoziare sulle piazze italiane l’imperativo è la cautela. La soluzione migliore in caso di nuovi rating negativi potrebbe essere la vendita allo scoperto in previsione di forti ribassi che potrebbero colpire diversi mercati.

Tuttavia chi punta a operazioni su azioni bancarie, come abbiamo visto, potrebbe avere la meglio vista la forte crescita del settore che lascia registrare numeri davvero importanti e che permettono di fare operazioni efficaci sul medio e breve periodo, senza mai dover temere ribaltoni inaspettati da parte delle quotazioni e repentine inversioni di tendenza.