Sanità, sette nuovi primari per l’ospedale di Cosenza

Giro di vite nell’ospedale di Cosenza, dove il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera ha firmato per assumere sette nuovi primari. I medici dirigeranno i reparti di medicina generale, chirurgia generale e toracica, neurochirurgia, anatomia patologica, medicina nucleare, oculistica e dermatologia. Sono in tutto 20 i primari assunti durante la gestione Gentile. Ne mancano ancora otto, alcuni dei quali hanno dismesso le funzioni per raggiunti limiti di età. Ma le procedure di selezione sono in corso.

“La geografia clinica dell'Annunziata è quasi al completo – ha scritto Achille Gentile, commissario - solo di recente abbiamo assunto 50 nuovi infermieri in aggiunta ad altre figure professionali. Nominato anche il primario di chirurgia toracica, una branca inedita che arricchisce l'offerta sanitaria del nostro ospedale".