Football americano. Voglia di riscatto per gli Achei Crotone

Dopo una prima di campionato che ha lasciato decisamente l’amaro in bocca, gli Achei Crotone tenteranno di riscattarsi scontrandosi contro i retrocessi dalla Seconda Divisione, Mad Bulls Barletta, nella prima casalinga all’Achei’s Field, il 10 marzo prossimo.

Francesco Caruso, Defensive Coordinator: “Una sconfitta da lasciare alle spalle, ma che ci ha messo una marcia in più per riportare il Team a quell'armonia e intesa che avevamo la scorsa stagione, i nuovi innesti, le partenze e i numerosi giovani hanno ritardato il lavoro del coaching staff. Saremo pronti e combattivi contro il più temibile degli avversari.”

In questi giorni, il coaching staff guidato dall’HC Pizzuti, è intervenuto sulle criticità che si sono rese evidenti dall’analisi tecnica della partita contro gli Elephants Catania, che ha visto un attacco spento e sottotono, incapace di sviluppare il solito gioco che ha permesso agli Achei di piazzarsi tra i migliori attacchi nella stagione scorsa.

Francesco Pizzuti, Head Coach: “Veniamo da una partita controversa, quella con i vicecampioni d’Italia Elephants Catania, in cui pur pareggiando le total yards guadagnate rispetto all’avversario non siamo riusciti a concretizzare per ben 3 volte la segnatura in red-zone. Viceversa i nostri avversari nella medesima situazione hanno realizzato 2 volte su 3, oltre a mettere a segno un TD su intercetto. Diciamo che ci è mancata l’adeguata risposta nei momenti decisivi ma anche la tranquillità mentale necessaria per far rendere al massimo il nostro consueto gioco offensivo. A questo punto contro Barletta la cosa più importante sarà recuperare la consapevolezza delle nostre potenzialità, le partite si vincono prima con la testa e poi in campo.”

Appuntamento il 10 Marzo prossimo all’Achei’s Field (Ex settore B), kick-off ore 14:30.