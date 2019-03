Carenze igienico-sanitarie nell’ospedale Iazzolino. Denunciato il commissario

Gravi carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate nell’ospedale Iazzolino di Vibo Valentia, elementi che hanno portato così i carabinieri del capoluogo, insieme ai colleghi del Nas, a denunciare alla Procura della repubblica del capoluogo il commissario straordinario dell’Asp vibonese.

Un lavoro certosino che avrebbe messo in luce le carenze in ogni reparto ispezionato, dall’Utic/Cardiologia, alla Rianimazione, alla Chirurgia ostetricia come anche in Ginecologia.