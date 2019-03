Braccianti a meno di un euro: non solo sfruttamento ma anche violenze sessuali

Lavoratori stranieri impiegati nei campi con una paga misera: meno di un euro all’ora. Ma non solo una storia di sfruttamento, di “totale e continuata” violazione delle leggi in materia, quanto anche due presunti casi di violenza sessuale, dove a farne le spese sarebbero state altrettante braccianti romene.

Questo lo spaccata che esce fuori dall’indagine che oggi ha portato i carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi, ad eseguite un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di intermediazioni illecita e sfruttamento del lavoro, violenza sessuale, estorsione e istigazione alla corruzione.

Agli indagati si contesta di aver utilizzato, negli ultimi due anni, dei cittadini romeni e un maliano come braccianti in due aziende agricole dell’area pre-aspromontana, pagandoli appunto sotto l’euro per ogni ora di lavoro.

