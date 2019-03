Rapina negozio a Lamezia con una maschera di Carnevale. Avviate le indagini

È entrato in un negozio di Lamezia Terme con una maschera di carnevale e ha quindi minacciato la cassiera con una mazza e portato via l’incasso.

Momenti di tensione quelli vissuti oggi in un negozio gestito da cinesi. Il rapinatore, mascherato di bianco, avrebbe dunque minacciato la donna e prelevato l’intera cassa contenente qualche centinaio di euro, per poi sparire in una delle vie del circondario.

Sul posto gli agenti del commissariato di polizia che hanno avviato le indagini. Intervenuti anche i sanitari del 118 per soccorrere la cassiera in stato confusionale e che ha tentato di difendersi dall’aggressore, riportando quindi una leggera contusione.