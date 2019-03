È accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga, per questo motivo un giovane di 25 anni è stato arrestato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cirò Marina, hanno fermato il ragazzo che, perquisito personalmente, è stato trovato con 16 dosi di marijuana, per un totale di 20 grammi, e di denaro contante per 240 euro. Il tutto è stato ovviamente sequestrato.