Beccato con una dose di droga in auto. Arrestato

Circolava a bordo della propria autovettura ad alta velocità in una zona isolata e buia del territorio di Zagarise ma sul proprio percorso ha incontrato una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale.

Dopo aver fermato il veicolo ed insospettiti dal fare concitato dell’uomo, un 40enne di Zagarise, O.P., i militari hanno trovato nell’auto 12 grammi di marijuana suddivisi in sei dosi in cellophane, pronte per essere vendute.

Scoperti anche altri 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento nell’abitazione di proprietà.

Il quadro indiziario emerso ha inevitabilmente fatto scattare le manette a carico del fermato con la convalida dell’arresto da parte del gip del Tribunale di Catanzaro.