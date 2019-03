Sicurezza: corso Blsd alla Capitaneria di Porto di Vibo Marina

Si è svolto presso la sede della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina il corso Blsd "Basic life support defibrillation" organizzato in collaborazione con il servizio 118 della ASP di Vibo Valentia, al fine di dotare i professionisti del Soccorso marittimo di ulteriori ed importanti conoscenze per la salvaguardia della vita umana

Il corso realizzato a titolo gratuito, ed al quale ha partecipato il personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e degli uffici periferici di Amantea, Tropea, Nicotera e Pizzo è stato brillantemente tenuto dal personale del servizio 118, personale sanitario che opera abitualmente nell’ambito dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

Il percorso formativo si è svolto in 2 giorni con spiegazione teorica e pratica con la quale il personale, in parte già in possesso delle conoscenze di base delle procedure Bls, ha potuto acquisire importanti aggiornamenti e le sequenze di utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno “Dae”.