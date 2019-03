Mendicino. Avviati i lavori della rotatoria in via Candelisi

"Proseguono i lavori nei quartieri finalizzati a risolvere situazioni puntuali di viabilità e a migliorare la vivibilità del paese".

Ad annunciare la consegna del principale asse viario di Mendicino è l’assessore ai lavori pubblici Francesco Gervasi .

"Si tratta di un importante opera che i cittadini invocavano da tempo, finanziata in parte dalla Regione ed in parte facendo ricorso ad un mutuo. Nulla di straordinario, semplicemente stiamo cercando di eseguire un lavoro che risponde ad un diritto di tutti quei cittadini che pagano le tasse e meritano servizi efficienti. Ci sono tante altre strade combinate male ed è a queste che dobbiamo pensare per il futuro. Penso ad esempio a Via Acheruntia e Via Marconi, che dovranno avere priorità nell'agenda dei lavori pubblici. Verrà rifatto tutto il manto bituminoso e altri interventi a miglioramento e per la sicurezza della circolazione stradale dalle rotatorie fino agli attraversamenti pedonali rialzati”.