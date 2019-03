Cinema: casting aperti per il nuovo film del regista Alessandro Grande

Alessandro Grande

Sono aperti i casting per il nuovo film “Regina” di Alessandro Grande, regista calabrese vincitore del David di Donatello 2018 con il suo pluripremiato corto “Bismillah”.

In programma, i casting in Calabria per il suo primo lungometraggio, svolti dal casting director, Lele Nucera.

Prossime tappe: Martedì 5 Marzo, dalle ore 10.30 alle ore 17, presso il Supercinema Modernissimo, Corso G. Mazzini, 48, Cosenza.





Si cercano attori calabresi per i seguenti ruoli:

Nestor: cuoco Argentino tra i 40 e i 60 anni

Vincenzo: ragazzo tra i 18 e i 20 anni

Professoressa: donna tra i 30 e i 40 anni

Palmieri: tra i 40 e i 55 anni

Cameriera: tra i 20 e i 35 anni

Commesso: tra i 20 e i 30 anni